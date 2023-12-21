В Новосибирске приняли бюджет на 2024 год

Расходы составят более 85 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Депутаты горсовета Новосибирска приняли во втором, окончательном чтении закон "О бюджете города Новосибирска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов". Расходная часть бюджета в следующем году составит более 85 млрд рублей, а доходная - около 83,5 млрд рублей, говорится в тексте принятого документа.

"Общий объем расходов бюджета города Новосибирска в сумме 85 256 572,9 тыс. рублей", - сообщается в тексте решения.

При этом доходы предполагаются в сумме 83,5 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления на сумму в 44 млрд рублей. Дефицит составит 1,8 млрд рублей. Из 43 депутатов 41 проголосовал за и 1 - против. Председатель комиссии горсовета по бюджету и налоговой политике Кирилл Покровский уточнил, что после принятия в комиссию поступили 14 поправок от мэра с учетом всех предложений постоянных комиссий. Обращение пришло также от городской прокуратуры.

В пресс-службе мэрии Новосибирска также сообщили, что с учетом межбюджетных трансфертов, суммы доходов и расходов станут выше. "Поправками ко второму чтению закона об областном бюджете Новосибирской области городу предусмотрены дополнительные межбюджетные трансферты на 2024 год в объеме 6,7 млрд рублей. Таким образом, доходная часть бюджета города в 2024 году превысит 90 млрд рублей, расходная часть достигнет 92 млрд рублей", - рассказали в мэрии.

В 2025 году сумма доходов составит более 79 млрд рублей, а расходов - 81 млрд рублей (дефицит - 1,3 млрд). В 2026 году доход составит более 85 млрд рублей, расход - почти 86 млрд рублей с дефицитом 800 млн рублей.