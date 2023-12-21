Казахстан передал Таджикистану технологии для организации электронного правительства

Специалисты провели оценку готовности инфраструктуры Душанбе для внедрения IT-решений казахстанской разработки, рассказали в пресс-службе таджикистанского Министерства промышленности и новых технологий

ДУШАНБЕ, 21 декабря. /ТАСС/. Оператор электронного правительства Казахстана - "Национальные электронные технологии" (АО "НИТ") - передал Таджикистану компоненты для организации аналогичных сервисов в стране, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана.

"21 декабря 2023 года командой АО "НИТ" была осуществлена первая практическая помощь в виде передачи компонентов электронного правительства Министерству промышленности и новых технологий Таджикистана: "Витрина сервисов Smart Bridge", "Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов" и информационно-аналитическая система Smart Data Ukimet", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что передача прошла по линии грантовой помощи от Казахстана в ходе визита специалистов в Душанбе. Также была произведена оценка готовности инфраструктуры Таджикистана для внедрения IT-решений казахстанской разработки.

В августе в ходе визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Астану был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и Министерством промышленности и новых технологий Таджикистана. Рахмон ранее сообщал, что в стране принимаются меры по поэтапной цифровизации всех отраслей экономики, госуправления и бизнеса. Служба связи при правительстве Таджикистана также заключила меморандумы с различными IT-компаниями, в том числе из России, для сотрудничества по развитию интернета, электронных услуг и торговли.