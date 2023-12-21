"Росэнергоатом" импортозаместит ПО для управления производством электроэнергии

Общая стоимость контракта, который будет исполнять IT-интегратор концерна, составляет почти 0,5 млрд рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Концерн "Росэнергоатом" (РЭА, электроэнергетический дивизион Росатома) приступает к полному импортозамещению на своих предприятиях программного комплекса операционной аналитики процесса производства электроэнергии. Как следует из документов, размещенных на портале закупок, импортозамещению подлежит система PI System производства североамериканской компании OSIsoft.

Новый аппаратно-программный комплекс будет внедрен на всех входящих в концерн 11 АЭС, в том числе на плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов", а также в ситуационно-кризисном центре РЭА. Общая стоимость контракта, который будет исполнять IT-интегратор концерна "Росэнергоатом" - компания "Консист-оператор связи", - почти 0,5 млрд рублей. Как сообщили ТАСС в концерне, все работы предполагается завершить во втором квартале 2027 года.

Разрабатываемый программно-аппаратный комплекс, как следует из технического задания (ТЗ), должен будет обеспечивать одновременную работу не менее 400 пользователей, контролировать работу не менее 1 млн единиц технологического оборудования и хранить технологические данные не менее 30 лет. Ко всем узлам системы, которые будут развернуты на АЭС и в кризисном центре, предъявлено жесткое условие о катастрофоустойчивости. Отказ одного из компонентов узла сбора данных не должен приводить к потерям или перерывам в поступлении технологической информации, подчеркивается в ТЗ.

Сегодня необходимо максимально использовать безопасные, импортонезависимые отечественные IT-решения, которые позволят поддержать и сохранить высокий уровень безопасной эксплуатации российских АЭС, прокомментировал ТАСС намерения РЭА импортозаместить имеющийся софт директор департамента управления IT-проектами и интеграцией АО "Концерн "Росэнергоатом" Олег Шальнов. "В 2021 году мы уже начали с импортозамещения операционной системы, а сейчас фокус нашего внимания направлен на перевод основных информационных систем на отечественное ПО, которое работает на импортозамещенной ОС. Концерн уже успешно импортозаместил ряд ключевых систем. В приоритетах на ближайшие три года - перевод на отечественное ПО таких систем, как система управления ресурсами предприятия (SAP ERP), система сводной отчетности (SAP BI), система управления нормативно-справочной информацией (SAP MDM), система предиктивной аналитики (AVEVA Prism), а также дальнейшее развитие инфраструктуры с помощью создания отечественных программно-аппаратных комплексов", - рассказал Шальнов.

Plant Information System (PI System) - комплекс программного обеспечения, обеспечивающий управление данными, включая сбор, хранение, обработку и их представление по компании, предприятиям и отдельным процессам. PI System гарантирует пользователям доступность производственных данных в реальном времени.