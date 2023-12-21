Акции "Новатэка" на Мосбирже снижались более чем на 5%

Котировки пошли вниз на фоне сообщения компании о возможности форс-мажоров с поставками СПГ с "Арктик СПГ - 2"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Стоимость обыкновенных акций "Новатэка" на Московской бирже снижалась более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вниз на фоне сообщения компании о возможности форс-мажоров с поставками СПГ с "Арктик СПГ - 2".

По данным на 17:25 мск, акции "Новатэка" снижались на 5,15%, до 1 452,4 рубля за бумагу. К 17:30 мск акции компании замедлили снижение и торговались на уровне 1 464,4 рубля за бумагу (-4,36%).

Ранее агентство Reuters со ссылкой на четыре отраслевых источника сообщило, что "Новатэк" разослал своим клиентам уведомления о форс-мажорных обстоятельствах относительно будущих поставок СПГ с проекта "Арктик СПГ - 2". Уведомления были выпущены сразу после того, как США в прошлом месяце ввели санкции в отношении "Арктик СПГ - 2". Их получили в том числе Shenergy Group и Zheijang Energy, а также Repsol. Все они имели контракты на покупку СПГ.

О проекте

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Он предусматривает строительство трех линий по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Запуск первой, второй и третьей линий планируется в 2023, 2024 и 2026 годах соответственно.