Суд признал законным изъятие в доход России акций Ростовского оптико-механического завода

Проведенная проверка показала, что предприятие в частных руках оказалось незаконно

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Второй арбитражный апелляционный суд признал законным решение Арбитражного суда Ярославской области о взыскании по требованию Генпрокуратуры в доход государства акций ПАО "Ростовский оптико-механический завод". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел апелляцию на решение Арбитражного суда Ярославской области и постановил оставить его без изменения, а жалобу стороны акционеров - без удовлетворения", - сказали в суде.

20 сентября суд удовлетворил заявление Генпрокуратуры России об истребовании в пользу государства у АО "Иснов" и ООО "Сибмир" акций ПАО "Ростовский оптико-механический завод". Этому предшествовала проверка, которую провело надзорное ведомство. Оно пришло к выводу, что ростовский завод в частных руках оказался незаконно. С точки зрения прокуратуры, Российская Федерация как собственник "РОМЗ" его приватизацию не проводила, право распоряжения имуществом Ярославской области не передавала.

Не согласившись с вынесенным решением суда первой инстанции, акционеры завода обратились во Второй арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами. Они также неоднократно требовали из Государственного архива Российской Федерации документы, на основании которых приватизировали завод.

На заседании суда сторона защиты заявила ходатайства о приобщении документов из Государственного архива и иных документов, а также об истребовании доказательств, которые самостоятельно получить не удалось.

"Суд приобщил часть представленных стороной защиты материалов к делу, отказав в истребовании иных доказательств. Суд также отказал в отложении судебного заседания, не дав возможность стороне защиты самостоятельно получить и представить иные документальные доказательства", - сообщил ТАСС представитель акционеров. Он добавил, что акционеры РОМЗа в очередной раз выступили с ходатайством о заключении мирового соглашения, от которого прокурор отказался.