21 декабря, 15:23

Эксперт: выход Анголы из ОПЕК может немного снизить цену на нефти на короткий срок

Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин отмечает, что выход Анголы существенно не отразится на политике ОПЕК, поскольку на нее приходится незначительная доля добычи

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Озвученное решение Анголы о выходе из ОПЕК существенно не отразится на политике организации, но может незначительно снизить цену нефти в краткосрочном периоде. Такое мнение высказал ТАСС партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.

Ранее министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу объявил, что страна выходит из ОПЕК. По словам министра, это объясняется несогласием Анголы с квотами на добычу в рамках сделки ОПЕК+.

Касаткин отмечает, что выход Анголы существенно не отразится на политике ОПЕК, поскольку на нее приходится незначительная доля добычи. "Но это может стать прецедентом для членов организации, несогласных с отдельными решениями, - полагает эксперт. - Также это может незначительно снизить тот уровень цен, который защищает организация. На глобальные рынки ситуация повлияет только краткосрочно с точки зрения цены".

При этом Касаткин подчеркнул, что у Анголы невысокий потенциал наращивания добычи, потому что почти все активы, на которых ведется добыча нефти в стране - зрелые. Новых крупных открытий в ближайшие годы в Анголе не ожидается, а новые проекты не вносят значительного вклады в общую добычу, добавил эксперт. "В целом последние несколько лет мейджоры (крупные компании на рынке - прим. ТАСС) сокращают инвестиции в страну, так как есть более конкурентоспособные по себестоимости альтернативы в регионе", - отметил он.

О ситуации с квотами на добычу Анголы

На последнем заседании ОПЕК+, которое прошло 30 ноября, одним из самых сложных вопросов стало определение квот на добычу нефти для Анголы. Еще на встрече в июне страны ОПЕК+ приняли решение о снижении квоты для Анголы до реального уровня добычи. Заявленная для Анголы квота на 2024 год составила 1,28 млн баррелей в сутки (б/с) и подлежала проверке к ноябрьской встрече на основе данных трех независимых источников - IHS, Wood Mackenzie и Rystad Energy.

Представитель Анголы в ОПЕК Эстебан Педро перед заседанием в ноябре заявлял, что страна будет бороться за увеличение своей добычи. Однако по итогам заседания ОПЕК+ квота Анголы на 2024 года была снижена с 1,28 млн б/с до 1,11 млн б/с. Педро тогда говорил агентству Bloomberg, что страна планирует добывать нефть в объеме выше установленной квоты - 1,18 млн б/с. Представители стран ОПЕК+ на эти заявления не реагировали.

Согласно данным ОПЕК, в 2022 году объем добычи нефти Анголой составил 1,14 млн б/с. В ноябре 2023 года показатель находился на уровне 1,13 млн б/с. 

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