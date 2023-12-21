"Россети" модернизируют ЛЭП Московского энергокольца в районе строительства дублера МКАД

В ходе работ энергетики демонтируют 30 опор и установят 42 новые, а также заменят провода и грозотросы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Россети" начали реконструкцию линий электропередачи 500 кВ "Белый Раст - Бескудниково", "Ногинск - Бескудниково" и "Трубино - Бескудниково" Московского энергокольца в районе строительства северного дублера МКАД. Об этом говорится в сообщении группы.

16-километровая автотрасса соединит Дмитровское и Ярославское шоссе, улучшит транспортную доступность для 850 тыс. жителей Подмосковья. Модернизация сетевой инфраструктуры позволит обеспечить безопасность строительства и эксплуатации дороги, следует из сообщения.

В ходе работ энергетики демонтируют 30 опор и установят 42 новые, заменят провода и грозотросы. На участках перехода ЛЭП через полотно будущей автомагистрали крепление проводов к траверсам будет выполнено с применением усиленных изолирующих подвесок с раздельной фиксацией каждой цепи. Конструкция поможет защитить оборудование от механических повреждений в условиях постоянной вибрации грунта, отмечают "Россети".

Новая хорда перераспределит транспортные потоки, выведет часть транзита из Мытищ и Пушкино, на треть разгрузит Осташковское шоссе. Расчетная скорость движения по дороге составит 110 км/ч, прогнозируемый трафик - до 40 тыс. автомобилей в сутки.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.