Доходы бюджета Тверской области впервые превысили 100 млрд рублей

Расходы составят 118,7 млрд рублей

ТАСС, 21 декабря. Объем собственных доходов бюджета Тверской области в 2023 году впервые превысил 100 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя на итоговой пресс-конференции.

"Мы в этом году перешли очень важный рубеж: наши доходы областного бюджета превысили 100 млрд рублей. Это очень важно, это уже совсем другой уровень экономики", - сказал глава региона.

По его словам, планируется, что в 2024 году доходы бюджета Тверской области превысят 110 млрд рублей. "Что касается долга, вы знаете, что у нас сегодня нет ни одного рубля из коммерческих банков. Мы все это погасили, закрыли, вернули, никаких фондов паевых и так далее. У нас остались только деньги Министерства финансов Российской Федерации, и по согласованию с Минфином мы эти деньги вкладываем в такие проекты как мосты, дороги, технопарки - все, что является бизнес-конструкцией для наших инвесторов, для новых крупных компаний, для развития уже действующих", - сказал Руденя.

Согласно проекту бюджета на ближайшие три года, который приняли депутаты Законодательного собрания Тверской области, доходы региона в 2024 году планируются на уровне 111,2 млрд рублей, расходы - 118,7 млрд рублей. Треть средств бюджета выделят на реализацию восьми госпрограмм направления "Инновационное развитие и модернизация экономики", включающих отрасли промышленности, дорожного, сельского, лесного хозяйств, развитие цифровых технологий, предпринимательской среды".

По данным пресс-службы регионального парламента, в 2024 году в 1,5 раза увеличатся расходы на укрепление материально-технической базы социальных учреждений, что позволит усилить работу по обновлению школ и детских садов, больниц и поликлиник, учреждений культуры и спорта. "В частности, будет продолжена модернизация школ. До 2026 года включительно проект охватывает 33 образовательные организации", - уточнили в пресс-службе.