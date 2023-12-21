Белоусов ожидает рост перевозок по Восточному полигону в 2023 году до более 300 млн тонн

Это на 11% выше уровня 2021 года, отметил первый вице-премьер РФ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Объем перевозок грузов по Восточному полигону по итогам 2023 года составит более 300 млн тонн, что на 11% выше уровня 2021 года. По Азово-Черноморскому коридору перевозки достигнут 220 млн тонн, по международному транспортному коридору (МТК) "Север - Юг" - более 19 млн тонн. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании совета по нацпроектам.

"Обеспечение кардинальной перестройки экспортных грузопотоков для выхода на рынки дружественных стран. Развернута системная работа по приоритетным международным транспортным коридорам на основе утвержденных правительством в декабре прошлого года "дорожных карт". Ход их исполнения рассматриваем регулярно - два раза в месяц - на штабе по транспортно-логистическим коридорам. Всего в этом году по ним суммарно будет перевезено более 550 млн тонн грузов. Это на 17% больше уровня 2021 года", - сказал он.

Белоусов уточнил, что в том числе по Восточному коридору будет перевезено более 300 млн тонн грузов - на 11% выше уровня 2021 года, по Азово-Черноморскому коридору - порядка 220 млн тонн (+24%), по коридору "Север - Юг" - 19 млн тонн (+38%).

Он отметил, Восточный коридор - это основной приоритет. "Компанией "РЖД" ведется, не побоюсь этого слова, титаническая работа по расширению провозных мощностей и общего объема перевозок. В этом году вышли на цифру в 173 млн тонн провозных мощностей. А в следующем - на обозначенные в указе президента Российской Федерации 180 млн тонн", - сказал Белоусов.

Развернуты новые специализированные транспортно-логистические центры и вспомогательные тыловые площадки, сообщил первый вице-премьер РФ. "В результате по итогам года будут достигнуты рекордные показатели по контейнерным перевозкам железнодорожным транспортом - 7,5 млн TEU. Это на 15% больше, чем в 2021 году", - сказал он.

Ранее в секретариате Белоусова сообщали, что объем перевозок по Восточному полигону по итогам 10 месяцев 2023 года вырос до 151,5 млн тонн, по Азово-Черноморскому направлению - до 76,7 млн тонн, по МТК "Север - Юг" - до 8,9 млн тонн.