В ЦБ заявили, что чистая прибыль банков РФ с начала года составила 3,2 трлн рублей

В ноябре показатель составил 268 млрд рублей, следует из материалов регулятора

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль банков РФ в ноябре составила 268 млрд рублей, с начала года сектор заработал 3,2 трлн рублей, следует из материалов Банка России.

"С начала года сектор уже заработал 3,2 трлн рублей, однако совокупный доход будет ниже приблизительно на 0,3 трлн рублей из-за отрицательной переоценки ОФЗ через капитал, минуя прибыль. Чистая прибыль в ноябре составила 268 млрд рублей, что в целом соответствует результату октября (256 млрд рублей)", - говорится в материалах ЦБ.

Регулятор отмечает, что основная прибыль до резервов сохранилась на уровне октября (около 387 млрд рублей), а резервы выросли до 145 млрд рублей (113 млрд рублей в октябре). "Это произошло из-за разовых факторов: банки досоздали резервы по прочим активам, при этом сильно сократили расходы на резервы по кредитам (до 60 млрд рублей по сравнению с 100 млрд рублей в октябре) из-за частичного восстановления резервов по крупной проблемной задолженности в результате реструктуризации", - уточнили в ЦБ.

Количество прибыльных банков снизилось на 6, до 253, что составляет 78% от их общего числа (в октябре - 259, или 80%).

По итогам 11 месяцев количество прибыльных банков составило 285 (88%) с долей в активах сектора на уровне 99%.