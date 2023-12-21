ЦБ заявил об ускорении прироста средств населения в банках РФ в ноябре до 2,1%

Росли остатки в рублях, а в валюте практически не изменились, следует из материалов регулятора

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Прирост средств населения в российских банках в ноябре ускорился по сравнению с октябрем до 2,1% с 1,4%, следует из материалов Банка России.

"Прирост средств населения в ноябре ускорился по сравнению с октябрем - до 2,1 с 1,4%. Росли остатки в рублях (+851 млрд рублей, +2,3%), а в валюте практически не изменились - рост составил +$0,1 млрд (+11 млрд рублей в рублевом эквиваленте, +0,3%). Продолжался переток рублевых средств на срочные вклады (+1,32 трлн рублей, +5,5%) с текущих счетов (-469 млрд рублей, -3,5%)", - отмечает ЦБ.

Регулятор подчеркивает, что вклады стали привлекательнее из-за увеличения ставок - показали рост до 13,64% в конце ноября (12,04% в конце октября) после повышения ключевой ставки ЦБ РФ в конце октября на 2 п.п., до 15%. В ноябре прирост средств на счетах эскроу ускорился до 254 млрд рублей (+4,6%) с 200 млрд рублей (+3,8%) в октябре.

Приток средств юридических лиц в ноябре составил значительные +1,3 трлн рублей (+2,6%) после слабых показателей октября (+0,2% в связи с уплатой крупных квартальных налогов). "В ноябре корпоративные средства выросли в основном у нефтегазовых, горнодобывающих и металлургических компаний из-за притока экспортной выручки. Выросли средства как на рублевых счетах (+1,1 трлн рублей, +2,8%), так и на валютных (+$2,4 млрд, или 229 млрд рублей в рублевом эквиваленте, +2,0%)", - отмечает ЦБ РФ.