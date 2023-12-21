Кабмин РФ расширил меры поддержки производителей станкоинструментальной отрасли

Благодаря этой мере будет снижена финансовая нагрузка на предприятия

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Предприятия станкоинструментальной промышленности смогут получать гарантии или поручительства на кредиты на льготных условиях. Постановление об утверждении правил предоставления субсидий подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Ставка по кредитным поручительствам составит 1% годовых размера обеспечиваемых обязательств, по поручительствам на обеспечение исполнения контрактов или обеспечение заявок на участие в закупке - до 0,6% годовых суммы гарантии", - говорится в сообщении.

В конце октября на субсидирование этой программы было выделено 3 млрд рублей.

В пресс-службе отметили, что благодаря этой мере поддержки финансовая нагрузка на предприятия будет снижена. "Новая мера поддержки позволит предприятиям направить сэкономленные средства на операционную деятельность, нарастить производственные мощности и объемы выпускаемой продукции", - добавили в кабмине.