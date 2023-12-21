"Киевстар" после масштабного сбоя подал иск о вмешательстве в работу сети

Убытки после масштабной хакерской атаки оцениваются в миллиарды гривен, заявил генеральный директор компании Александр Комаров

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Один из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар" подал в суд иск о вмешательстве в работу сети. Убытки после масштабной хакерской атаки оцениваются в миллиарды гривен. Об этом заявил генеральный директор компании Александр Комаров.

"Есть иск со стороны "Киевстара" о вмешательстве в работу сети. Есть восемь уголовных дел от Службы безопасности Украины [СБУ]", - цитирует его украинский Forbes.

По словам Комарова, убытки после сбоя достигают миллиардов гривен, хотя точные суммы компания еще не подсчитывала. При этом гендиректор заверяет, что оператор не собирается повышать плату за тарифы, чтобы компенсировать убытки.

Масштабный сбой в работе "Киевстара" произошел утром 12 декабря. Отключение сети привело к многочисленным проблемам в работе мобильной связи и интернета. В частности, отключилась система национального роуминга, начались сбои в работе сервисов крупнейших банков Украины - Приватбанка и Ощадбанка, также о проблемах сообщал энергохолдинг "ДТЭК". Кроме того, в нескольких регионах страны перестала работать система оповещения о воздушной тревоге.

В "Киевстаре" тогда заявили, что причиной неполадок стала хакерская атака. СБУ возбудила дела по восьми статьям и проинформировала о критических повреждениях цифровой инфраструктуры оператора. 20 декабря компания заявила о возобновлении всех услуг. Сеть "Киевстара" охватывает все регионы Украины и включает около 24,4 млн мобильных абонентов и более 1 млн пользователей широкополосного интернета.