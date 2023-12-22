Кабмин обсудит модернизацию более 700 почтовых отделений и другие темы

В повестку заседания, в частности, включен законопроект о создании международных территорий опережающего развития

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство на очередном заседании обсудит выделение средств на модернизацию не менее 773 почтовых отделений, создание международных территорий опережающего развития (МТОР) и другие темы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Так, на заседании будет обсуждаться дополнительное финансирование для "Почты России" в следующем году. На выделенные деньги будет проведена модернизация почтовых отделений и расширение оказываемых услуг в сельской местности и труднодоступных местах.

В повестку также включен законопроект о создании международных территорий опережающего развития. Как отметили в кабмине, документ направлен на "установление в Дальневосточном федеральном округе специального режима, предусматривающего создание наиболее благоприятных условий для реализации совместно с партнерами из дружественных стран проектов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью". Правительство обсудит порядок создания и работы МТОР, требования к резидентам и инвестпроектам. Также будет рассматриваться внесение в Налоговый кодекс изменений, связанных с созданием МТОР.

Среди других тем - законопроект, который закрепит понятие "комплексное строительство промышленных объектов на территории иностранных государств" и определит способы оказания им господдержи.

Также будут обсуждаться поправки, связанные с приобретением и прекращением статуса адвоката, а также цифровизацией адвокатской деятельности.

Помимо этого, правительство рассмотрит поправки, направленные на уточнение названий метеорологических прогнозов. Этот же документ касается договоров компаний с гидрометеорологическими службами для получения прогнозов о неблагоприятных погодных условиях.

Экономические темы

На заседании будет обсуждаться экономические вопросы. Среди них - законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Как отметили в пресс-службе кабмина, он разработан "с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента".

Также на заседание вынесен вопрос о частичной компенсации расходов аэропортам на время ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России.

В числе прочего будет обсуждаться и законопроект, который должен усовершенствовать корпоративные отношения, связанные с приобретением акций публичных компаний.

Будет поднят вопрос о создании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и развития сельских территорий. Она придет на смену двум смежным правкомиссиям.

Кроме того, кабмин обсудит выделение средств Российскому фонду технологического развития для стимулирования промышленной деятельности.

Поддержка регионов

Большой блок вопросов посвящен поддержке российских регионов. На заседании будет обсуждаться выделение им финансирования в рамках федеральных проектов по борьбе с онкозаболеваниями, по развитию детского здравоохранения и медицинской инфраструктуры. Кабмин также рассмотрит направление дополнительных средств Ставропольскому краю, Курской и Оренбургской областям на развитие медицинской сферы.

Несколько тем в повестке заседания посвящены строительству и реконструкции дорог. Так, будет обсуждаться выделение в этом году финансирования Росавтодору на строительство участка дороги М-7 "Волга". Помимо этого, будет поднят вопрос о выделении средств Адыгее, Кабардино-Балкарии, Крыму, а также Архангельской и Рязанской областям на ускорение реализации проектов дорожного хозяйства.

Вместе с тем, кабмин обсудит выделение средств регионам на развитие наземного электрического транспорта, а также на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов.

Еврейской автономной области планируется предоставить средства на стабилизацию ситуации в сфере ЖКХ. Также будут выделены средства на развитие систем водоснабжения в Геленджике. Помимо этого, кабмин планирует направить дополнительные средства на строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Президентский" в Магадане.