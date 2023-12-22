Умер лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Солоу

Ему было 99 лет

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии по экономике за 1987 год, американский экономист Роберт Солоу умер в четверг в возрасте 99 лет. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на сына Солоу.

По данным газеты, в момент смерти экономист находился у себя дома в Лексингтоне (штат Массачусетс).

Солоу разработал модель экономического роста (модель Солоу), описание которой впервые было опубликовано в 1956 году. В 1987 году экономист был удостоен Нобелевской премии "За вклад в теорию экономического роста".