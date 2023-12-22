На Дальнем Востоке объем инвестиций в проекты с господдержкой превысил 8 трлн рублей

Деньги направили на создание и функционирование 2,8 тыс. предприятий

ЯКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в проекты с государственной поддержкой на Дальнем Востоке превысил 8 трлн рублей. На 2,8 тыс. созданных предприятий будут работать около 300 тыс. человек, сообщается в обращении вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева к участникам Дальневосточного форума недропользования.

"Сегодня на Дальнем Востоке с государственной поддержкой реализуется более 2,8 тыс. инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 8 трлн рублей, созданием около 300 тыс. рабочих мест. В их числе такие важные добычные проекты как освоение Агинского [золоторудного] и Малмыжского [медного] месторождений, Амурский газоперерабатывающий завод", - говорится в обращении.

Полпред поблагодарил инвесторов, присутствующих на форуме за совместную работу. В обращении также отмечено, что предприятия не только развивают экономику, но и строят инфраструктуру, создают высокооплачиваемые рабочие места и оказывают государству поддержку в реализации социальных программ.

Дальневосточный форум недропользования проходит в Якутске при поддержке Роснедр и Минприроды России. Его цель - объединение регионов Дальнего Востока, федеральных органов и компаний-лидеров в развитии недропользования, промышленности и реализации 10-летнего плана геологоразведки в рамках проекта "Геология. Возрождение легенды" с привлечением стран Азиатско-Тихоокеанского региона.