В Минпроме Якутии сообщили, что геологоразведочные работы идут почти на 30% территории

Они занимают 900 тыс. кв. км

ЯКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Геологоразведочные работы ведутся почти на 30% территории Республики Саха (Якутия), охватывая 900 тыс. кв. км. Об этом сообщил министр промышленности региона Максим Терещенко на Дальневосточном форуме недропользования в Якутске.

"По итогам этого года геологоразведочными работами охвачено почти 30% нашей республики, 900 тыс. кв. км. Это 20 наших районов, где уже сегодня создается будущее ", - подчеркнул министр.

Он добавил, что по итогам 2023 года в геологоразведку было инвестировано около 5,6 млрд рублей.

Первый Дальневосточный форум недропользования проходит в Якутске при поддержке Роснедр и Минприроды России. Его цель - объединение регионов Дальнего Востока, федеральных органов и компаний-лидеров в развитии недропользования, промышленности и реализации 10-летнего плана геологоразведки в рамках проекта "Геология. Возрождение легенды" с привлечением стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В работе форума принимает участие свыше 300 представителей органов власти, предприятий промышленности и экспертов.