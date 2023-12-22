Казмунайгаз, Sinopec и MOL начали разработку месторождения газа в Казахстане

До 2040 года планируется добыть 14,2 млрд куб. м сырого газа и 7,1 млн тонн конденсата, сообщила пресс-служба правительства республики

АСТАНА, 22 декабря. /ТАСС/. Казахстанская нефтегазовая компания "Казмунайгаз" (КМГ), китайская Sinopec и венгерская MOL ввели в промышленную эксплуатацию крупное газоконденсатное месторождение "Рожковское" в Западно-Казахстанской области Казахстана. Как сообщила пресс-служба правительства республики, в запуске работ по добыче природного газа и конденсата в режиме телемоста принял участие премьер-министр страны Алихан Смаилов.

"Газоконденсатное месторождение было открыто в 2008 году в результате широкого комплекса геологоразведочных работ. В период до 2040 года здесь планируется добыть 14,2 млрд кубометров сырого газа и 7,1 млн тонн конденсата. Правом недропользования обладает совместное предприятие, куда входят КМГ (50%), венгерская компания MOL Group (27,5%) и китайская Sinopec (22,5%). На сегодняшний день инвестировано уже порядка $534 млн", - говорится в сообщении.

Планируется, что благодаря разработке месторождения "Рожковское" Национальный фонд Казахстана пополнится на 501 млрд тенге (более $1 млрд), местный бюджет - на 110 млрд тенге (свыше $241 млн). Кроме того, акционеры планируют направить не менее 3,1 млрд тенге ($6,8 млн) на социально-экономическое развитие региона, а также ежегодно в рамках контрактных обязательств выделять 1% от суммы инвестиций на обучение казахстанских кадров.

Глава правительства подчеркнул, что проект имеет стратегическое значение и направлен на исполнение поручения президента Казахстана по привлечению инвестиций в разведку и освоение новых газовых месторождений. "Рожковское" станет источником дополнительных объемов природного газа. Добываемое на месторождении сырье будет перерабатываться на мощностях компании "Жаикмунай". Разработка осуществляется в партнерстве с иностранными партнерами, что уже позволило применить их опыт в подготовке и внедрении необходимых проектных решений", - отметил премьер.

О планах

По его словам, в среднесрочной перспективе ожидается запуск еще нескольких газовых проектов, среди которых "Урихтау центральный" (Актюбинская область), "Западная Прорва" (Атырауская область) и "Каламкас" (Мангистауская область). "Они в совокупности дадут прирост добычи в объеме свыше 2 млрд кубометров в год. Совместно с международными компаниями прорабатывается еще 12 перспективных геологоразведочных проектов, а также проекты доразведки действующих месторождений", - пояснил Смаилов.

В связи с этим он обратил внимание, что растущие потребности населения и промышленности требуют не только увеличения ресурсов газа, но и мощностей по его переработке. "Главой государства поставлена задача по доведению к 2030 году объема производства товарного газа до 30 млрд кубических метров. В этой связи будут построены новые газоперерабатывающие заводы на месторождениях "Кашаган" и "Карачаганак", а также в городе Жанаозен", - заключил премьер-министр.