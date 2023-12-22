Объем инвестиций в горнодобывающую отрасль Дальнего Востока превысил 1,6 трлн рублей

Из них 550 млрд направили на создание новых мощностей

ЯКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в строительство современных горнодобывающих и перерабатывающих предприятий на Дальнем Востоке превысил 1,6 трлн рублей, из которых 550 млрд уже направлены на создание новых мощностей. Об этом сообщил замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков на Дальневосточном форуме недропользования.

"С использованием механизмов государственной поддержки в регионах Дальнего Востока ведется активное строительство новых горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. Инвестиции, привлеченные в дальневосточные проекты, превышают 1,6 трлн рублей, из которых более 550 млрд рублей уже вложены в новые мощности. Создается более 40 тыс. рабочих мест, а почти 20 тыс. специалистов уже трудоустроены на новые высокотехнологичные горнодобывающие предприятия", - сказал Бобраков.

Он добавил, что ведется работа по расширению инфраструктуры Восточного полигона - направления российских железных дорог, объединяющего объекты Транссиба и БАМа. Также развивается Севморпуть, создаются новые объекты трансграничной инфраструктуры.

Дальневосточный форум недропользования проходит в Якутске при поддержке Роснедр и Минприроды России. Его цель - объединение регионов Дальнего Востока, федеральных органов и компаний-лидеров в развитии недропользования, промышленности и реализации 10-летнего плана геологоразведки в рамках проекта "Геология. Возрождение легенды" с привлечением и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.