В Магаданской области приняли региональный бюджет на 2024 год

Доходная часть составила 55,9 млрд рублей, а расходная - 57,4 млрд рублей

ТАСС, 22 декабря. Магаданская областная Дума приняла окончательную редакцию проекта областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

"В целом доходная часть на 2024 год составляет 55,9 млрд рублей, расходная - 57,4 млрд рублей. Расходы ко второму чтению увеличены на 13,5% - на 6,8 млрд рублей. Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы составит 13,3 млрд рублей" - говорится в сообщении.

На реализацию 22 государственных программ Колымы в бюджете заложено 54,4 млрд рублей. Одной из самых финансируемых сфер остается образование, на него направят 15,3 млрд рублей, на социальную политику - около 7 млрд рублей, на здравоохранение - 6,2 млрд рублей. Объем дорожного фонда на 2024 год составит 1,6 млрд рублей.