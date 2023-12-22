Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 11 месяцев составила 417,5 млрд рублей

Из них на ноябрь пришлось 14,7 млрд рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 11 месяцев 2023 года составила 417,5 млрд рублей, из них на ноябрь пришлось 14,7 млрд рублей. Такие данные содержатся в отчетности кредитной организации.

Как следует из материалов ВТБ, по состоянию на 30 ноября 2023 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 21,1 трлн рублей, увеличившись с начала года на 21,5% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 18,3%). Кредиты физическим лицам увеличились в ноябре на 1,4%, с начала года - на 23,5%, до 6,9 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам увеличился в ноябре на 2,5% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки кредитный портфель увеличился на 3%) и за 11 месяцев этого года вырос на 20,6%, до 14,2 трлн рублей (с учетом валютной корректировки рост с начала года составил 16%). Доля кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле Группы по итогам 11 месяцев увеличилась до 33% (32% по состоянию на 1 января 2023 года).

Совокупные средства клиентов выросли с начала года на 18,4% и составили 22 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 15,5%).