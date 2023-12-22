Группа ВТБ может выплатить за 2025 год до 80 млрд рублей в виде дивидендов

Как отметил первый зампрезидента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, набсовет согласился с менеджментом о том, что учетом требований Центробанка к капиталу группа сможет выплатить дивиденды в 2026 году за 2025 год

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов допускает, что по итогам 2025 года, в 2026 году, группа может выплатить до 80 млрд рублей в виде дивидендов. Об этом топ-менеджер ВТБ заявил в ходе телефонной конференции с журналистами.

"По поводу принципов не обсуждали, мы провозгласили в модели капитала, что в 2026 году за 2025 год мы можем выплатить до 80 млрд [рублей] дивидендов", - сказал Пьянов, комментируя итоги набсовета ВТБ по стратегии на следующие три года.

Он отметил, что набсовет согласился с мнением менеджмента о том, что учетом требований Банка России к капиталу группа будет в состоянии выплатить дивиденды в 2026 году за 2025 год.

На полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", который прошел в Москве в начале декабря, Пьянов уже говорил журналистам, что группа может заплатить дивиденды за 2025 год.

В 2023 году ВТБ рассчитывает получить рекордную прибыль - выше 430 млрд рублей. Пьянов ранее также давал прогноз, что чистая прибыль группы ВТБ по итогам 2024 года не превысит отметку в 400 млрд рублей, но будет больше 300 млрд рублей.

В 2022 году группа ВТБ получила рекордный убыток по МСФО в размере 612,6 млрд рублей.