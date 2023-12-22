S7 завершила урегулирование по 45 самолетам с зарубежными лизингодателями

В результате AerCap, ALC, SMBC Aviation Capital прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, так и по договорам аренды указанных воздушных судов

МОСКВА, 22 декабря./ТАСС/. Авиакомпания S7 завершила страховое урегулирование по 45 самолетам с группой зарубежных лизингодателей. Об этом говорится в сообщении S7.

"S7 Airlines завершила сделку по урегулированию взаимоотношений с группой зарубежных лизингодателей с участием страховой компании ООО "СК "НСК" по 45 среднемагистральным самолетам, что составляет почти 50% флота авиакомпании, и четырем авиационным двигателям", - отмечается в сообщении.

В результате AerCap, ALC, SMBC Aviation Capital прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, так и по договорам аренды указанных воздушных судов.