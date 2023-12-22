В Якутии считают, что строительство глубоководного порта обеспечит экспорт углеводородов

Первый заместитель председателя правительства региона Джулустан Борисов также отметил, что геологическая изученность республики составляет 12,6%

ЯКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии рассчитывают, что строительство глубоководного морского порта Найба в море Лаптевых на севере Якутии будет круглогодично обеспечивать северный завоз и обеспечит экспорт углеводородного сырья. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона Джулустан Борисов.

"Мы говорим о том, что порт Найба будет работать не только на [экспорт] углеводородного сырья, но и будет круглогодично обеспечивать северный завоз. К 2028 году мы должны выйти на [переработку грузов] в 7,5 млн тонн, к 2035 году - 30 млн тонн", - сказал Борисов, выступая на сессии Дальневосточного форума недропользования.

Он уточнил, что "прогнозные ресурсы углеводородного сырья в арктической зоне составляют 845 млн тонн нефти, 1,9 трлн куб. м природного газа на 47 перспективных участках".

По словам первого вице-премьера, геологическая изученность Якутии, в том числе по месторождениям углеводородного сырья, составляет 12,6%. "В нефтегазовой отрасли работают 10 крупных компаний, они обеспечивают примерно 14% налоговых поступлений республики", - сказал Борисов.

О проекте порта

Инвестиционный проект по строительству глубоководного порта-хаба в акватории Северного морского пути в море Лаптевых предусматривает расширение границ порта Тикси и строительство нового глубоководного морского терминала в районе села Найба Булунского района, которое находится в 112 км от административного центра - поселка Тикси.

Власти Якутии планируют строительство дороги из порта Найба до Усть-Куйгы, где ГК "Росатом" строит атомную станцию малой мощности для развития Кючусского горнопромышленного кластера. Речь идет о развитии месторождений Кючус, Депутатское, Тирехтях.

О форуме

Дальневосточный форум недропользования проходит в Якутске при поддержке Роснедр и Минприроды России. Его цель - объединение регионов Дальнего Востока, федеральных органов и компаний-лидеров в развитии недропользования, промышленности и реализации 10-летнего плана геологоразведки в рамках проекта "Геология. Возрождение легенды" с привлечением и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.