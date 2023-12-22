В Москве производитель в два раза ускорил выпуск геля для УЗИ благодаря нацпроекту

Теперь один сотрудник предприятия в час может производить 70 л геля

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Производитель медицинской и профессиональной косметики в Москве вдвое ускорил выпуск геля для УЗИ благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Столичная компания "Гельтек-Медика", производитель профессиональной косметики и контактных сред для ультразвуковой и функциональной диагностики, вдвое ускорила выпуск геля для ультразвуковых исследований в пилотном потоке благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". Теперь один сотрудник предприятия в час может производить 70 л геля", - сказали в пресс-службе.

В качестве пилотного потока для реализации национального проекта предприятие выбрало производство контактного геля для УЗИ "Ультрагель". Выбор продиктован необходимостью повышения эффективности производства в условиях увеличения себестоимости продукции. С помощью методик бережливого производства эксперты Регионального центра компетенций Москвы устранили основные виды потерь при выпуске медицинского геля. Также был внедрен двухнедельный план заявок в производство, что помогло контролировать срочность заказов, более качественно и эффективно управлять запасами и исключить простаивание производственных мощностей.

В результате компания смогла снизить в пилотном потоке время производства 9,8 тыс. л геля на 76% - с 41 до 10 часов. Общий экономический эффект от участия в национальном проекте "Производительность труда" составил более 10 млн рублей.

"Сейчас полученный на пилотном потоке опыт внедряется на остальных участках предприятия. Для этих целей 14 сотрудников прошли обучение методикам бережливого производства и был подготовлен один сертифицированный внутренний тренер", - добавили в пресс-службе.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.