Греф заявил, что акционерам Сбера стоит ждать рекордных дивидендов за 2023 год

Глава кредитной организации добавил, что Сбербанк рассчитывает на рост чистой прибыли в 2024 и 2025 годах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Сбера Герман Греф заявил, что акционерам банка стоит ждать рекордных дивидендов по итогам 2023 года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас в этом году рекордные финансовые результаты, поэтому акционерам Сбера стоит ждать рекордных дивидендов", - сказал он.

Греф также отметил, что Сбербанк рассчитывает на рост чистой прибыли в 2024 и 2025 годах. "В этом году мы за 11 месяцев получили 1 трлн 380 млрд рублей чистой прибыли. Это абсолютный рекорд за все время существования банка. Мы планируем и далее рост нашей прибыли из года в год. Никакого падения в 2024 году не будет, и в 2025 году, я надеюсь, если все будет складываться так, как мы предполагаем", - заключил он.

Сбербанк 6 декабря представил новую стратегию развития своего бизнеса до 2026 года, в рамках которой будет фокусироваться на развитии искусственного интеллекта нового поколения и человекоцентричного подхода. Финансовыми целями стратегии-2026 стали рентабельность капитала свыше 22% в каждый год, норматив достаточности общего капитала Н20.0 свыше 13,3%, уровень дивидендных выплат - 50% от чистой прибыли.