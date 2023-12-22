Эксперты: отказ Украины от транзита газа России вызовет рост цен на электроэнергию в ЕС

Договор о транзите российского газа через украинскую территорию истекает в конце 2024 года

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Возможный отказ Украины от транзита газа России в начале 2025 года может привести к росту цен на электроэнергию для европейских потребителей, поскольку газовый рынок Европы тесно взаимосвязан. Об этом сообщил журнал Focus со ссылкой на экспертов.

Так, профессор энергетической промышленности Технического университета Мюнхена (TUM) Светлана Иконникова не исключила, что в случае отказа Украины от транзита российского газа "цены на электроэнергию и газ вырастут". По словам эксперта по энергетической политике Института германской экономики (IW) Мальте Кюпера, когда цены на газ растут в одной из европейских стран, это "часто отражается на других странах" региона. В связи с этим он ожидает, что, если в результате отказа Украины от транзита из России, Австрия может начнет "испытывать нехватку газа, то и в ФРГ цены на него станут выше".

Договор о транзите российского газа через украинскую территорию истекает в конце 2024 года. В июле министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что он вряд ли будет продлен. Это решение вызвало обеспокоенность в некоторых странах, в частности в Венгрии, для которой Россия остается главным поставщиком газа. Марко Шевченко - посол Украины в Молдавии, которая в случае непродления контракта лишится недорогой электроэнергии, предположил, что Киев может обсуждать заключение договоров с потребителями российского газа, если они захотят его покупать и решат, что он может идти транзитом через Украину.

После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба", а также российский трубопроводный газ из-за диверсий на трех ветках "Северных потоков". Исследование швейцарской консалтинговой фирмы Prognos показало, что цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа в республику не возобновятся в полном объеме.