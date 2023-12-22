Топилин ожидает, что Дума примет закон о технологической политике в весеннюю сессию

Глава комитета Госдумы по экономической политике также сообщил о намерении продолжить работу над законопроектом о креативных индустриях

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин рассчитывает, что Госдума в течение весенней сессии 2024 года примет базовый закон о технологической политике. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС, рассказывая о планах комитета на будущий год.

"Будем работать над темой технологического суверенитета, мы вместе с правительством сейчас дорабатываем соответствующий законопроект: мы приняли в этом году закон о малых технологических компаниях, это был первый такой заход. Надеюсь, что в весеннюю сессию примем закон о технологической политике. Это будет базовая история, где будут определены все термины и меры поддержки, то есть произойдет такая законодательная сборка того, что сейчас разбросано по многим законам. Мы хотим все это собрать, чтобы у правительства была четкая линейка действий, компоновки проектов и мер поддержки", - сказал он.

Также, по словам Топилина, комитет намерен продолжить работу над законопроектом о креативных индустриях.

"Законопроект о креативных индустриях принят в первом чтении, общество его ждет, он достаточно рамочный. Но мы ставим перед собой задачу, чтобы эти отрасли почувствовали, что у них появилось свое законодательство, свои меры поддержки, и чтобы они начали работать в региональном масштабе, в регионах будут создаваться кластеры. Задача в том, чтобы понять, что - креативное, что - не креативное, потому что много споров вокруг этого, надо дать этим отраслям место в законодательстве. Государство создает площадки, они будут работать в кластерах и дадут определенный эффект, дальше будем смотреть, как будем с этим работать", - пояснил Топилин.

Среди других задач комитета он назвал завершение работы над законопроектом по "наливайкам" и по рынку пива. По его словам, есть идеи ввести дальше лицензирование розничной продажи пива. Кроме того, необходимо принять "важный закон, разрешающий рекламу российского вина", добавил Топилин.

"И конечно, все, что связано с законодательством об особых зонах, о вопросах, связанных с режимами защиты инвестиций. Сейчас тоже с министерством экономики такие законопроекты готовим", - заключил он.