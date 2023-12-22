Аэродром "Бердск-центральный" под Новосибирском перешел под управление СибНИА

План развития объекта будет сформирован в 2024 году

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Аэродром "Бердск-центральный", находящийся на юге от Новосибирска, перешел под управление Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина - прежде всего на аэродроме будут проходить испытания разработок института. План развития объекта будет сформирован в 2024 году, сообщили в пресс-службе СибНИА.

"Аэродром "Бердск-центральный" предоставлен в постоянное пользование СибНИА согласно распоряжению правительства РФ №2581р от 3 декабря 2016 года с закреплением имеющихся объектов недвижимости на праве оперативного управления", - говорится в сообщении.

План развития аэродрома сформируют в течение следующего года. На его территории могут возвести площадки для летных испытаний, корпуса изготовления опытных и серийных образцов авиационной техники, корпуса для ее испытаний, центр авиации общего назначения, учреждения по подготовке летного и технического состава различных ведомств, а также корпуса по восстановлению и эксплуатации исторических самолетов. План развития предполагает создание 1,5-2 тыс. рабочих мест высококвалифицированных специалистов. Пресс-служба СибНИА сообщила также, что спортивный клуб аэродрома за счет возведения планируемой инфраструктуры станет более современным и привлекательным для спортсменов.

Ранее директор СибНИА Владимир Барсук рассказал ТАСС о том, что для создания парка экспериментальной авиации планируется приступить к созданию инфраструктуры в течение двух-трех лет. "Планируем включать аэродром в ряд программ и по развитию ОПК, и по развитию гражданской авиации, авиационной техники. Мы планируем и федеральное финансирование привлекать, и надеемся область нам чем-то поможет, а также рассчитываем на собственные средства", - добавил Барсук в беседе с ТАСС.