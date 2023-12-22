Кабмин направит свыше 1,3 млрд рублей на поддержку производственного бизнеса

Как отметили в правительстве, речь идет об оказании услуг производственным предприятиям, резидентам промышленных парков и технопарков в центрах "Мой бизнес"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российское правительство направит 79 регионам более 1,3 млрд рублей на оказание в 2024 году услуг представителям производственного бизнеса по принципу одного окна. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, речь идет об оказании услуг производственным предприятиям, резидентам промышленных парков и технопарков в центрах "Мой бизнес", где предприниматели могут получить комплексные услуги в сфере инноваций и модернизации производства, направленные на рост и развитие бизнеса.

"Это в том числе помощь в подготовке технико-экономического обоснования реализации проектов модернизации, технического перевооружения и создания новых производств, в декларировании и сертификации продукции для ее вывода на новые рынки, проектно-конструкторские и расчетно-аналитические услуги, поддержка в развитии инжиниринговых компаний и продвижении их продукции на международные рынки, а также в разработке и продвижении брендов территориальных кластеров", - пояснили в кабмине.

Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства в середине декабря.

Центры поддержки предпринимательства "Мой бизнес" начали открываться в России с 2019 года в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Этот проект направлен на улучшение предпринимательского климата в России. В настоящее время в стране функционируют более 400 таких центров в 88 регионах.