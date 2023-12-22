Совфед одобрил внесение в реестр дисквалификации учредителей управляющих компаний

Отмечается, что закон подготовлен в целях повышения качества жилищно-коммунального обслуживания жителей многоквартирных домов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о внесении в реестр дисквалифицированных лиц сведения об учредителях управляющих организаций, лицензия которых аннулирована.

Документ подготовлен в целях повышения качества жилищно-коммунального обслуживания жителей многоквартирных домов путем создания дополнительных условий, препятствующих деятельности недобросовестных и малоэффективных управляющих организаций по управлению многоквартирными домами.

В настоящее время в реестр дисквалифицированных лиц, который ведет Минстрой России, могут включаться сведения только о руководителях таких управляющих организаций. При этом, как отмечается в сопроводительных материалах к закону, не всегда действия руководства управляющих организаций могут быть квалифицированы в качестве правонарушения, а в случаях, когда такое происходит, к юридической ответственности привлекается чаще всего должностное лицо управляющей организации, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа. Учредители таких управляющих организаций, как правило, остаются вне поля зрения правоохранительных и надзорных органов.

Законом вносятся изменения в Жилищный кодекс РФ и устанавливается, что в реестр дисквалифицированных лиц могут вноситься не только сведения о должностном лице, осуществлявшем функции единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия которого была аннулирована, но также сведения об учредителе (участнике) такого лицензиата. "Соответственно, при обращении новой организации за лицензией на право управлять многоквартирными домами, к соискателю лицензии предлагается предъявлять дополнительное лицензионное требование об отсутствии сведений об учредителе (участнике) соискателя лицензии в указанном реестре дисквалифицированных лиц", - говорится в материалах.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.