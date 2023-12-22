Греф признался, что Сбербанк уже не следит за санкциями

По словам главы Сбербанка, банк после введения санкций сильно изменил модель бизнеса

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сбербанк перестал следить за западными рестрикциями, так как в вопросе санкционного давления на Россию "чем-то удивить уже тяжело". Об этом заявил глава банка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия-24".

Отвечая на вопрос о возможных рисках для экономики в 2024 году, Греф отметил, что они в основном лежат в сфере геополитики. "Очевидно, будет нарастать санкционное давление, но, как мне кажется, здесь чем-то удивить уже тяжело. Мы даже перестали следить за санкциями, потому что мы - одна из самых санкционных компаний, [Россия - это] одна из самых санкционных стран в мире, - сказал он. - Поэтому я не могу представить себе санкции, которые еще больше навредили бы нам, чем то, что уже сделано. Я не ожидаю здесь каких-то радикальных негативных изменений. Скорее, наверное, наоборот - будут позитивные изменения, потому что бизнес постепенно адаптируется к ситуации".

Греф напомнил, что банк после введения санкций сильно изменил модель бизнеса. "Мы фактически прекратили все наши международные операции. Часть банков, расположенных в европейских странах, были либо изъяты, ликвидированы, большую часть из них мы успели продать. Если раньше мы планировали достаточно широкую международную экспансию, то сегодня этой части бизнеса нет. Большое количество операций было на глобальных рынках, сейчас эта часть бизнеса тоже фактически выпала", - пояснил он.

По словам Грефа, Сбербанк полностью адаптировался к санкциям. "Мы научились жить в расчете на собственные силы, научились делать те продукты, которые раньше не планировали делать. Сейчас наша устойчивость, как и устойчивость всего банковского сектора, просто радикально выросла за эти два года. <...> У нас, конечно же, выпали из использования все западные продукты, банковский сектор - это в первую очередь финансовые и IT-продукты. Мы в предыдущие годы очень много инвестировали в технологии, поэтому практически полностью заменили ушедших западных вендоров на собственные решения. В принципе, до 2025 года подавляющее большинство этих решений заменим на собственные", - рассказал глава банка.