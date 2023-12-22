Нацбанк Молдавии предложили возглавить экс-председателю сената Румынии Анке Драгу

Ее кандидатуру рассмотрят в молдавском парламенте, заявил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан

КИШИНЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Бывший председатель сената Румынии Анка Драгу получила предложение возглавить Национальный банк Молдавии. Ее кандидатура будет рассмотрена на заседании парламента Молдавии в пятницу, сообщил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан.

"Сегодня на пленарном заседании парламента кандидатура Анки Драгу будет выдвинута на должность председателя Нацбанка", - написал Мариан в своем Telegram-канале. По его словам, Драгу обладает большим опытом в финансово-банковском секторе. Ранее она работала в Международном валютном фонде, а также в Национальном банке Румынии, занимала пост министра финансов Румынии.

Накануне законодатели отправили в отставку с должности главы Нацбанка Октавиана Армашу. Депутаты обвинили его в саботаже процесса расследования незаконного вывода около $1 млрд из ряда банков республики. В 2015 году коррупционный скандал спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС.

В отчете детективного агентства Kroll, которое по просьбе правительства Молдавии провело расследование хищения, говорится, что деньги были выведены через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, контролировавшиеся банкиром Иланом Шором, осужденным по этому делу в 2017 году.

Позже партия "Действие и солидарность" представила отчет, согласно которому хищение было спланировано преступной организацией, возглавляемой лидером Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, Шором и банкиром Вячеславом Платоном. Все они покинули страну.