"Русснефть" в 2023 году сократила добычу нефти почти на 7%

Она составила 6,434 млн тонн

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Добычи нефти "Русснефтью" в 2023 году составила 6,434 млн тонн, сообщил вице-президент компании Александр Малышев корпоративной газете "Время "Русснефти". По сравнению с 2022 годом показатель сократился почти на 7%.

"Добыча нефти составила 6,434 млн тонн (из них 59% - из залежей с ТРИЗ, в прошлом году этот показатель составлял 55%). Дополнительно к антикризисному плану добыто 265 тыс. тонн нефти", - сказал он.

"Русснефть" также добыла 2,11 млрд куб. м газа (-5% к 2022 году), из которых 273 млн куб. м пришлось на природный газ. Уровень утилизации ПНГ составил 96,6%.

По словам Малышев, компания ввела в 2023 году 70 новых скважин, которые дали до конца года свыше 530 тыс. тонн нефти.

Ранее президент "Русснефти" Евгений Толочек говорил, что компания сократит добычу нефти в 2023 году до 6,4 млн тонн из-за решений ОПЕК+. В 2022 году объем добычи нефти компанией составил 6,91 млн тонн.

Группа компаний "Русснефть" входит в десятку крупнейших компаний по добыче нефти в стране. Объем запасов компании по категории 2P превышает 200 млн тонн нефти по международной классификации SPE. В группу входят четыре филиала в ключевых нефтегазоносных регионах России (Ханты-Мансийский, Нижневартовский, Саратовский и Ульяновский филиалы), а также активы в Томской области и Азербайджане.