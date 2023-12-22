Глава ГЭХ сообщил, что акции ТГК-2 в процессе передачи в Росимущество

По словам Дениса Федорова, ГЭХ еще не получил их

ВЕРХНЕТУЛОМСКИЙ /Мурманская область/, 22 декабря. / ТАСС/. Изъятые в пользу государства по иску Генпрокуратуры акции ТГК-2 еще не перешли под контроль "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) и находятся в процессе передачи в Росимущество. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ГЭХ Денис Федоров.

"Пока нет, акции находятся, насколько я понимаю, в процессе передачи в Росимущество. Пока мы не получили ТГК-2", - сказал он, отвечая на вопрос, получила ли компания акции ТГК-2 в управление.

13 октября в силу вступило решение Ленинского районного суда Ярославля об обращении в доход государства принадлежавших бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву 83% акций ТГК-2 стоимостью около 80 млрд рублей.

Газета "Коммерсантъ" писала, что в июле Ленинский районный суд Ярославля удовлетворил иск замгенпрокурора РФ об обращении в доход государства акций ТГК-2, находившихся во владении Kostroma Kogeneratsiya Limited, Janan Holdings Limited, Raltaka Enterprises Ltd, Litim Trading Limited, ООО "Корес инвест", бывшего члена Совета Федерации Леонида Лебедева и ООО "Долговое агентство", которое является дочерним предприятием ТГК-2. 13 октября Ярославский облсуд отклонил апелляционные жалобы на это решение, тем самым оно вступило в законную силу.