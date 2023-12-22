В Думу внесли законопроект о продлении льгот при переоформлении активов, связанных с КИК

Поправки вносят в Налоговый кодекс РФ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев и зампред этого комитета Александр Дроздов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому на 2024 год продлевается льгота, позволяющая физлицам-налоговым резидентам РФ переоформлять на себя российские активы, которыми они владеют через свои контролируемые иностранные компании (КИК), без уплаты НДФЛ и с одновременным сохранением налоговой стоимости приобретаемых активов по данным учета, но не выше рыночной стоимости.

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Льгота действует с 2022 по 2023 год. "Из-за противодействия со стороны лиц из недружественных стран не все физические лица успели переоформить активы на себя. Кроме того, при переоформлении имущества с КИК на физических лиц при деофшоризации обнуляется срок владения российскими активами", - говорится в пояснительной записке. Законопроектом предоставляется возможность зачета срока владения КИК в срок владения физического лица, получившего российские активы после деофшоризации в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом РФ.