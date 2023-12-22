Эксперт рассказала, что правительство Аргентины готово к сделке между ЕС и "Меркосур"

Новый президент Хавьер Милей в геополитическом плане гораздо больше ориентируется на развитие связей с США и странами Европы, отметила исследователь аргентинского фонда FIEL Марсела Кристини

БРЮССЕЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Новое правительство Аргентины положительно оценивает перспективу заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Южноамериканского общего рынка ("Меркосур"). Такое мнение высказала исследователь Аргентинского фонда экономических исследований в Латинской Америке (FIEL) Марсела Кристини в интервью порталу Euractiv.

По ее словам, аргентинские власти во главе с новым президентом Хавьером Милеем в геополитическом плане гораздо больше ориентируется на развитие связей с США и европейскими странами, чем предыдущее правительство. Новое руководство Аргентины, полагает Кристини, готово к заключению соглашения между ЕС и "Меркосур". Это "несомненно, поможет" Милею наладить связи на международной арене, в то же время, по мнению исследователя, сделка с Евросоюзом может повлечь за собой проблемы во внутренней политике и социальной сфере.

"Требования [ЕС по экологии] чрезмерны", - отметила Кристини. "Торговое соглашение не очень выигрышно для Аргентины. <...> В реальности мы не ожидаем от него больших коммерческих результатов", - добавила эксперт. В первую очередь проблемы могут возникнуть с продовольственной безопасностью в связи с экологическими требованиями европейских стран, которые, по мнению Кристини, служат примером двойных стандартов. Она указала, что "аргентинское животноводство гораздо экологичнее европейского". Но это не мешает ЕС устанавливать новые стандарты, которые не соответствуют текущей ситуации в сельском хозяйстве Евросоюза.

Европа могла бы пересмотреть свои связи с Латинской Америкой, полагает эксперт, и увеличить поток инвестиций в страны региона. "Инвестиции в окружающую среду и адаптацию [к новым стандартам и изменению климата] могли бы стать хорошим решением", - предложила Кристини, указав, что сами "европейские компании смогут извлечь из этого пользу".

Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. В первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковой терапии в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику, упразднение Центробанка Аргентины для сдерживания инфляции и приватизацию госкомпаний.

12 декабря министр экономики страны Луис Капуто представил первые экономические меры правительства президента Хавьера Милея. Он сообщил, что главной целью властей будет борьба с бюджетным дефицитом, в том числе за счет сокращения субсидий, и объявил о повышении официального курса доллара с 366 до 800 песо. В то же время власти оставили в действии валютные ограничения.

Сделка между ЕС и "Меркосур"

В начале декабря страны Южноамериканского общего рынка по итогам прошедшего в Рио-де-Жанейро саммита договорились продолжить переговоры о соглашении о свободной торговле с Евросоюзом. Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов сообщила, что Евросоюз и "Меркосур" планируют завершить работу над торговым соглашением до окончания первой недели декабря.

В 2019 году ЕС и "Меркосур" после 20 лет переговоров подписали торговое соглашение, однако сделка была заморожена, поскольку увеличение масштабов вырубки амазонского леса при экс-президенте Бразилии Жаире Болсонару шло вразрез с позицией стран Евросоюза. После прихода в январе 2023 года к власти Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который сразу после избрания анонсировал ужесточение мер борьбы с изменением климата, вопрос о торговом соглашении ЕС и "Меркосур" вернулся в повестку межрегионального сотрудничества. Однако в Европе выдвинули ряд дополнительных требований, касающихся вопросов охраны окружающей среды и делающих де-факто обязательным выполнение их странами "Меркосур".

"Меркосур" - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет почти 72% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек. Объем торгового баланса объединения с остальным миром в 2021 году вырос на 37% по сравнению с 2020 годом и составил около $599 млрд, из которых 57% пришлось на экспорт. На прошедшем 7 декабря саммите в блок вступила Боливия.