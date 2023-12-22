ТГК-1 рассчитывает ввести малую ГЭС "Арктика" на реке Паз в 2026-2027 годах

Она станет восьмой ГЭС Пазского каскада электростанций, отметил управляющий директор компании Вадим Ведерчик

ВЕРХНЕТУЛОМСКИЙ /Мурманская область/, 22 декабря. / ТАСС/. Ввод в эксплуатацию малой ГЭС "Арктика" ПАО "ТГК-1" на реке Паз в Мурманской области планируется в 2026-2027 годах. Об этом сообщил журналистам управляющий директор компании Вадим Ведерчик.

"Сейчас выполняется проектирование, проект прошел Главгосэкспертизу, получили разрешение на строительство, ведутся подготовительные работы по нижнему руслу реки. Расчетные сроки [запуска ГЭС] - 2026-2027 годы", - сказал Ведерчик.

Малая ГЭС "Арктика" ПАО "ТГК-1" будет восьмой ГЭС Пазского каскада электростанций, две из которых находятся на территории Норвегии. Ее проектная мощность составит 16 МВт, энергию она будет вырабатывать за счет трансграничной реки Паз на севере Мурманской области.

В пресс-службе филиала "Кольский" ТГК-1 отмечали, что будущую ГЭС оснастят основным и вспомогательным оборудованием отечественного производства.