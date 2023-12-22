"Победа" с 3 февраля введет рейсы между Тюменью и Шереметьево

Они будут осуществляться три раза в неделю

ТЮМЕНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" с 3 февраля 2024 года начнет выполнять рейсы по маршруту Тюмень - Москва (аэропорт Шереметьево) три раза в неделю. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта Рощино в Тюмени.

"С 3 февраля авиакомпания "Победа" приступает к выполнению рейсов из Тюмени в Москву (Шереметьево). Рейсы будут осуществляться три раза в неделю - суббота, воскресенье и понедельник", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время в пути составит 2 часа 55 минут, вылет из Тюмени - в 06:50 (04:50 мск), прибытие в Москву - в 07:45 мск. По данным сайта аэропорта Шереметьево, рейсы из Москвы также будут осуществляться с 3 февраля по субботам, воскресеньям и понедельникам.

"Победа" выполняет ежедневные рейсы из Тюмени в Москву в аэропорт Внуково.