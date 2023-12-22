Министр агрополитики Украины предложил польскому коллеге очно обсудить неотложные вопросы

Николай Сольский подчеркнул, что в 2024 году перед аграриями обеих стран "будут стоять многие новые вызовы"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел онлайн-переговоры с новоназначенным министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским и предложил встретиться и обсудить неотложные вопросы. Об этом сообщила пресс-служба украинского аграрного ведомства.

"Министр агрополитики Украины отметил важность решения общих украино-польских вопросов, - отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства. - Он подчеркнул, что в 2024 году перед аграриями обеих стран будут стоять многие новые вызовы и необходимо уже сейчас нарабатывать пути их решения. Он предложил польскому коллеге обсудить неотложные вопросы во время очной встречи в Киеве или на польско-украинской границе".

По данным украинской стороны, Секерский "поблагодарил за приглашение и отметил, что будет отстаивать в сотрудничестве с Украиной европейские ценности, а также подтвердил готовность обсудить вопросы, связанные с общими европейскими рынками".

Ранее польский министр заявил, что Варшава на ближайшее время сохранит запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на возможные штрафные меры со стороны Евросоюза. Министр добавил, что для урегулирования разногласий с Киевом новый глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский в пятницу отправился на Украину.

12 декабря Еврокомиссия пригрозила Венгрии, Польше и Словакии судебным преследованием за то, что они в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки украинского зерна на свои рынки. Ранее ЕС отказался продлить истекший 15 сентября запрет на поставки с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В связи с этим правительство Польши объявило о сохранении запрета на поставки зерна с Украины.