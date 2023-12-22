Украина продлила на год запрет на ввоз товаров из России

Среди запрещенных товаров значатся мясо, рыба, кофе, чай, шоколад и другие кондитерские изделия, детское питание, корм для животных, алкоголь и сигареты

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Украины продлил до конца 2024 года запрет на ввоз на таможенную территорию Украины товаров из России. Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Продлено действие постановления кабинета министров Украины <...> "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации" до 31.12.2024 (включительно)", - написал он в своем Telegram-канале.

Само постановление о запрете на ввоз товаров было принято еще 30 декабря 2015 года и с тех пор неоднократно продлевалось. Среди запрещенных товаров, в частности, значатся мясо, рыба, кофе, чай, шоколад и другие кондитерские изделия, детское питание, корм для животных, алкоголь и сигареты. Также запрет распространяется на несколько промышленных товаров, транспортных средств, удобрений и сельскохозяйственной продукции.