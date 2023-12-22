Nordgold инвестирует свыше 450 млн рублей в социальную инфраструктуру Якутии

Генеральный директор компании Георгий Смирнов отметил, что средства также будут направлены на строительство школ и детских садов

ЯКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Золотодобывающая компания Nordgold планирует вложить в социальную инфраструктуру Якутии более 450 млн рублей в ближайшие три года. Об этом сообщили в пресс-службе главы Якутии.

Генеральный директор группы Nordgold Георгий Смирнов в ходе встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым рассказал о предварительных результатах деятельности группы по итогам 2023 года. По предварительной оценке, в этом году кластер Гросс в Олекминском районе Якутии произведет около 12 тонн золота.

"Планируем инвестировать в ближайшие три года более чем 450 млн рублей в социальную инфраструктуру. В ближайшее время продолжим инвестировать в строительство ВОЛС [волоконно-оптической линии связи] через Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия), чтобы подключить к скоростному интернету село Тяня. Также средства будут направлены на строительство школ и детских садов", - приводит пресс-служба слова Смирнова.

Отмечается, что компания поддерживает реализацию региональных инициатив в сфере образования и высоких технологий. Летом 2023 года компания профинансировала открытие филиала IT-центра технопарка "Якутия". Также за счет средств компании в Олекминском районе профинансированы работы по проведению кабельного интернета в села Саныяхтах, Малыкан, Марха, Урицкое, Хоринцы.

Nordgold объединяет золотодобывающие предприятия в России и за рубежом, штаб-квартира находится в Москве. В Якутии компания развивает кластер Гросс в Олекминском районе. Он объединяет действующие рудники Гросс и Таборный, а также перспективные проекты развития.