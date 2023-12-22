США намерены ввести ограничения на импорт российских морепродуктов

Минфин США опубликует "заключение, определяющее конкретные виды морепродуктов, на которые будет распространяться этот запрет", сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Направленный на ужесточение санкций против России указ, который президент США Джо Байден подпишет в пятницу, предусматривает ограничение на импорт некоторых российских морепродуктов. Об этом говорится в опубликованном Белым домом пояснении к указу.

В документе отмечается, что профильными американскими ведомствами будет введен запрет на импорт определенных российских морепродуктов, "добытых в российских водах или на судах под российским флагом, даже если они затем будут переработаны в третьих странах". Минфин США опубликует "заключение, определяющее конкретные виды морепродуктов, на которые будет распространяться этот запрет".

Как утверждается в пояснении, указ "предоставляет дополнительные инструменты" для борьбы с якобы "создаваемыми Россией подставными фирмами для обхода санкций" США. При этом он "усложнит ввоз в США определенных российских товаров после их обработки в третьих странах". "В ближайшие месяцы Соединенные Штаты и наши партнеры намерены ввести ограничения на импорт некоторых алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, в развитие существующего запрета США на импорт алмазов российского происхождения", - говорится в документе.

В письменном заявлении помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что любой, кто поддерживает российскую специальную военную операцию на Украине, рискует потерять доступ к финансовой системе США. По его словам, указ направлен на то, чтобы "дать понять зарубежным финансовым институтам, что помощь в осуществлении транзакций, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом, грозит им введением санкций".

Указ, который подпишет Байден, направлен на ужесточение санкций против России предусматривает возможность введения рестрикций против финансовых институтов, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса РФ.