В Сочи в госсобственность вернули 7 тыс. га сельхозземель

Часть из них является пригодной для выращивания чая

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Около 7 тыс. га сельскохозяйственных земель в Сочи, в том числе чаепригодных, возвращены в государственную собственность России на основании удовлетворенных судами исковых заявлений генеральной прокуратуры РФ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края по итогам пресс-конференции прокурора Сергея Табельского.

"По итогам рассмотрения исковых заявлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в собственность Российской Федерации возвращено 7 тыс. га сельскохозяйственных земель. В руках хозяйствующих субъектов данные земли путем завуалированных схем и капитализации планировались к использованию под застройку, что противоречит целевому назначению земель, ведет к их полной деградации. Указанные земли должны быть использованы исключительно в сельскохозяйственных целях, многие из них сохраняют свою чаепригодность", - сообщили в пресс-службе.

Центральный аппарат Росимущества и Генпрокуратура РФ разрабатывают дорожную карту по реализации возвращенных сельскохозяйственных земель. "Было предъявлено больше 3 тыс. исков, и по каждому была проведен проверка. Мы смотрим законность выделения и отчуждения земельных участков. Главное эти земли потом отдать в правильные надежные руки", - сказал на пресс-конференции Табельский.

Ранее Генпрокуратура РФ через суд добивалась признания недействительными сделок с земельными участками, истребовании из незаконного владения и снятии с кадастрового учета. Были выявлены факты неправомерного выбытия из государственной собственности и передачи коммерческой организации земель сельскохозяйственного назначения. Ответчиками по искам выступали юридические и физические лица. Спорные земли в том числе являются пригодными для выращивания чая.

Краснодарский край является единственным регионом РФ, где чай выращивают в промышленных масштабах. Первая чайная плантация в регионе была заложена в районе села Солохаул в 1901 году. В Сочи активно производили чай во времена СССР, однако во время перестройки многие компании перестали существовать, а чайные шпалеры заросли. В последние десятилетия чаеводство в Сочи активно возрождалось, плантации производят и поставляют чай в большинство регионов РФ, а также экспортируют.