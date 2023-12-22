Парламент Молдавии утвердил главой Нацбанка бывшего председателя Сената Румынии Анку Драгу

Драгу накануне получила гражданство Молдавии

КИШИНЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Парламент Молдавии утвердил главой Национального банка бывшего председателя Сената Румынии Анку Драгу. Трансляцию из зала заседаний вела пресс-служба на сайте законодательного органа.

"Проект постановления о назначении на должность президента Национального банка Молдавии одобрен голосами 58 депутатов", - констатировал председатель парламента Игорь Гросу.

Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов в знак протеста покинул зал заседаний. Как объяснила этот демарш депутат Диана Караман, Драгу получила молдавское гражданство только накануне. Депутат считает, что процедура ее назначения была нарушена, теперь это может быть оспорено в суде.

Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство республики Анке Драгу. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации президента Молдавии. "Предоставить гражданство Республики Молдова госпоже Анке Дане Драгу, родившейся в 1972 году в Румынии", - говорится в документе.

О том, что Драгу получила предложение возглавить Национальный банк Молдавии, стало известно в пятницу. Как сообщил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан, ранее она работала в Международном валютном фонде, а также в Национальном банке Румынии, занимала пост министра финансов Румынии.

Накануне законодатели пригласили на слушания и отправили в отставку с должности главы Нацбанка Октавиана Армашу. Депутаты обвинили его в саботаже процесса расследования незаконного вывода около $1 млрд из ряда банков республики. В 2015 году этот коррупционный скандал спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС.

В отчете детективного агентства Kroll, которое по просьбе правительства Молдавии провело расследование хищения, говорится, что деньги были выведены через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, контролировавшиеся банкиром Иланом Шором, осужденным по этому делу в 2017 году.

Позже правящая республикой Партия действия и солидарности представила отчет, согласно которому хищение было спланировано преступной организацией, возглавляемой лидером Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, Шором и банкиром Вячеславом Платоном. Все они покинули страну.

Ранее Санду выступила с предложением назначить иностранцев на ключевые посты. Она не исключила, что пригласит в Молдавию представителей стран ЕС.