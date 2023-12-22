США продлили лицензию на операции с Экспобанком до 21 марта 2024 года

Как отмечается в документе, продлевается действие лицензии, разрешающей осуществлять транзакции, необходимые для сворачивания операций Экспобанка или других компаний, в которых банк напрямую или косвенно имеет долю 50% или более

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов США продлило лицензию, разрешающую операции с российским Экспобанком, до 21 марта 2024 года. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте управления по контролю за иностранными активами американского Минфина.

Как отмечается в документе, продлевается действие лицензии, разрешающей осуществлять транзакции, необходимые для сворачивания операций Экспобанка или других компаний, в которых Экспобанк напрямую или косвенно имеет долю 50% или более. Кроме того, разрешается проведение операций, необходимых для закрытия счетов в Экспобанке, принадлежащих лицам, не включенным в санкционные списки, а также для разблокировки и перевода всех имеющихся у этих лиц средств на счета в другие финансовые институты, на которые не распространяется действие санкций. Лицензия продлевается до 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 мск) 21 марта 2024 года.

Ранее в декабре Министерство финансов США ввело санкции в отношении Экспобанка. Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.