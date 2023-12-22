Германия внесла Россию в список стран - налоговых убежищ

Всего в списке находятся 16 юрисдикций

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Германия включила Россию в список стран, которые считаются налоговыми убежищами. Соответствующее распоряжение, подписанное министром финансов Кристианом Линднером и главой Минэкономики Робертом Хабеком, опубликовано в Федеральном вестнике ФРГ.

В документе уточняется, что Россия, наряду с Антигуа и Барбудой, Белизом и Сейшельскими Островами, с 20 декабря считается страной, не готовой сотрудничать по вопросам налогообложения. Всего в списке 16 юрисдикций. Как говорится в распоряжении, включение в перечень последовало на основании приложения 1 заключения Совета ЕС о пересмотренном списке "некооперативных стран и территорий для целей налогообложения" от 17 октября 2023 года.

14 февраля 2023 года Евросоюз включил Россию в список стран, которые он считает налоговыми убежищами. В заявлении Совета ЕС тогда пояснялось, что диалог с РФ по налоговым вопросам приостановился после начала военной операции на Украине.