"Аэрофлот" начал тестировать услугу перевозки животных на соседнем пассажирском кресле

Тестирование продлится до 20 марта 2024 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" запустил тестирование сервиса, в рамках которого пассажиры смогут перевозить животное в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета. Об этом говорится в сообщении компании. "Аэрофлот" первая компания в РФ, у которой появился такой сервис.

Тестирование будет проходить до 20 марта 2024 года, после компания примет решение о продлении.

"Аэрофлот" приступил к тестированию нового сервиса, который позволит пассажирам перевозить животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета. На первоначальном этапе услуга будет доступна на собственных рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года, после чего авиакомпания примет решение о продлении услуги на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Один пассажир может перевести в любом классе обслуживания один контейнер с животным или птицей. Оплата за дополнительное место осуществляется по тарифу, применяемому для взрослого пассажира.

"В соответствии с правилами безопасности контейнер разрешается размещать только на креслах у иллюминатора. В течение всего полета питомец должен оставаться в переноске. Общий вес контейнера вместе с животным не может превышать 15 кг. Максимальные габариты жесткого контейнера - 50х30х30 см, полужесткого - не более 50х32х30 см", - пояснили в авиакомпании.

При этом контейнер должен позволять питомцу вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Обязательна специальная ручка или петля, которая позволит плотно закрепить переноску ремнем безопасности.

"Аэрофлот" постоянно совершенствует сервисы для пассажиров, путешествующих с животными. Ожидается, что новая услуга будет востребована у владельцев небольших животных и птиц, и сделает авиаперелеты с питомцами более комфортными", - отмечается в сообщении.