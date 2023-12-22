В Белоруссии заявили о планах нарастить экспорт в РФ на 7%

Страна также рассчитывает нарастить экспорт в Китай на 15%, сообщил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Белоруссия в 2024 году рассчитывает нарастить экспорт в Россию на 7%, в Китай - на 15%. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь.

"Будем углублять сотрудничество с ключевыми партнерами - Россией и КНР. Поставки на российский рынок планируем нарастить на 7%, в Китай - на 15%. Кроме того, основной экспортной задачей станет расширение присутствия на перспективных рынках Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки. Это огромный рынок", - цитирует Чеботаря агентство БелТА.

По его словам, существенно возросла доля в российском импорте белорусских машин, оборудования и транспортных средств, продукции химической промышленности, изделий из древесины и черных металлов.

Чеботарь отметил, что промышленность останется одним из основных драйверов роста белорусской экономики. "Производство планируется увеличить на 3,5%, прежде всего за счет максимальной дозагрузки мощностей, импортозамещения и выпуска новинок", - сказал первый замминистра. По его словам, в сельском хозяйстве стоит задача обеспечить рост производства на 5,6%, также важно восстановить положительную динамику IT-отрасли.