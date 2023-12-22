В Запорожской области не будут взимать налог на имущество физических лиц в 2024 году

По словам губернатора Евгения Балицкого, налог будут платить только компании, в собственности которых находятся грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 155 лошадиных сил

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Жители Запорожской области в 2024 году не будет платить на налог на имущество физических лиц, который относится к ведению региональных властей. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"В Запорожской области в 2024 году не планируется введение налога на имущество физических лиц", - написал он в Telegram-канале.

По словам Балицкого, в 2024 году транспортный налог в Запорожской области будут платить только компании, в собственности которых находятся грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 155 лошадиных сил.

В ноябре Законодательное собрание Запорожской области приняло региональные законы "О патентной системе налогообложения", "О транспортном налоге", "Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога", "О налоге на имущество организаций", "Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения", которые вступят в силу 1 января 2024 года.